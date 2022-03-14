مدرب الكاميرون في رحلة بحث عن لاعبين جدد قبل لقاء السد

قبل أسبوع من إعلان القائمة النهائية تحسبا لمواجهة "الخضر"

يواصل الطاقم الفني لمنتخب الكاميرون، بقيادة المدرب الرئيسي، ريغوبير سونغ، معاينة عدد من لاعبي البطولة المحلية، لاختيار العناصر الجديدة الجاهزة، تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد المنتخب الجزائري في فاصلة كأس العالم 2022 المقررة في قطر، يومي 25 و29 مارس الجاري.

وتناقلت عديد الصحف الكاميرونية، الصادرة اليوم في العاصمة “ياوندي”، خبر تواجد المدرب الرئيسي ريغوبير سونغ ومساعده سيباستيان مانيي في ملعب “أولمبي” الأحد، بمناسبة نهائي كأس الكاميرون الذي جمع بين فريقي باميندا وأستر دوالا، حيث ربطت الصحف المحلية ذلك بالضغط الذي يعيشه الدولي السابق قبل مواجهة المنتخب الجزائري.

يحدث هذا في الوقت الذي سجل فيه مساعدا سونغ، أوغستين سيمو وكذا مدرب حراس المرمى سليمانو حامينو في تواجدهما في غاروا، أين تابعا لقاء كوتون سبور أمام ضيفه تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، لحساب الجولة الرابعة من دوري مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

علما أن المنتخب الوطني سينزل ضيفا على نظيره الكاميروني يوم 25 مارس على ملعب “جابوما”، في لقاء الذهاب الخاص بمونديال قطر، قبل استقبال أشبال بلماضي لـ “الأسود” على ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة يوم 29 من الشهر الحالي.جدير بذكره، أن المدرب سونغ، الذي سيعلمن بداية من الأسبوع القادم القائمة النهائية التي ستضم 22 لاعبا، تحسبا لمواجهة “الخضر”، كان قد أعلن قبل أسبوع قائمة موسعة، ضمت 38 لاعبا، سيشاركون في التربص المقبل للمنتخب الكاميروني، الذي يسبق مواجهة المنتخب الوطني قبل أقل من عشرة أيام.