مدرب الكاميرون: كنّا مُتفوّقين على “الخضر” من النّاحية الذّهنية

أرجع الناخب الوطني الكاميروني ريغوبيرت سونغ تأهّل فريقه، بِتفوّق لاعبيه ذهنيا على منافسيهم الجزائريين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه التقني سونغ سهرة الجمعة، بِقاعة الصحافة التابعة لِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

وقال الناخب الوطني الكاميروني إن لاعبيه كانوا هادئين، وأحسنوا التعامل مع رغبة “الخضر” الجامحة في التأهّل.

وأوضح سونغ أن “سلاح” الذهنية القوية يُمكن إظهاره بِوضوح، في عدم “انهيار” لاعبيه بعد هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة للمباراة. وانتقالهم بِحزم إلى مرمى الحارس مبولحي لِإضافة هدف الفوز والتأهّل.

وأشاد التقني الكاميروني بِكفاءة زميله جمال بلماضي، ودعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى تجديد الثقة في هذا الإطار الفني.

أمّا المهاجم كارل إيكامبي الذي حضر المؤتمر الصحفي، وهو مُسجّل هدف الفوز والتأهّل، فاعترف بِصعوبة بلوغ نهائيات كأس العالم، وبِتكافؤ المنتخبَين من ناحية الخبرة وغنى التعداد بِالمواهب.

واستشهد لاعب نادي ليون الفرنسي، بِتسجيل أهداف المقابلتَين (الذهاب والإياب) من كرات ثابتة.

واختتم كارل إيكامبي تصريحاته، شاكرا السلطات الجزائرية على حسن التنظيم، والرّوح الرياضية التي سادت مواجهة العودة.