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رياضة

مدرب الكاميرون: لم تعد لدي الرغبة في اللعب ضد الجزائر مجددا

الشروق الرياضي
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مدرب الكاميرون: لم تعد لدي الرغبة في اللعب ضد الجزائر مجددا
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ريغوبرت سونغ

هاجم مدرب المنتخب الكاميروني ريغوبرت سونغ الجزائر بعد احتجاجها على “الظلم التحكيمي” للحكم باكاري غاساما خلال لقاء العودة المؤهل لكأس العالم بقطر، مؤكدا إنه لا يرغب في اللعب معها مجددا.

وقال سونغ لموقع “ويب كامرون”، إنه “لو كان فريقه هو من انهزم في لقاء العودة بالجزائر لغادر في هدوء، مثلما فعل في مباراة الأياب بداولا”.

وحسبه، “لم تعد لدي الرغبة في اللعب ضد بعض المنتخبات التي تخلط كل شيء بالرياضة، بداية بالعنصرية وغياب الروح الرياضية، والتحجج مرة بالأرضية ومرة بالطقس، وأيضا مهاجمة الحكم وحتى مسؤولي الفيفا والكاف”.

وأكد مدرب الكاميرون إن كرة القدم هي وسيلة من أجل التقارب وليس العكس، وإلا فلا داعي لممارستها.

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