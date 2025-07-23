مدرب الكاميرون يرمي المنشفة

أعلن الناخب الوطني الكاميروني مارك بريس، الأربعاء، عن استقالته من هذا المنصب.

وكان التقني البلجيكي مارك بريس (63 سنة) قد استهلّ مهام تدريب منتخب الكاميرون في أفريل 2024.

واحتجّ مارك بريس على عدم نيل أجرة شهرين من العمل، فضلا عن بعض بنود العقد، قبل أن يستقيل. استنادا إلى تقارير الصحافة الكاميرونية.

ومنذ قدومه إلى الكاميرون لِمُمارسة هذه الوظيفة – وهذا سبب آخر وقوي – دخل المدرب بريس في خلافات حادّة مع رئيس اتحاد الكرة المحلي صامويل إيتو، حتى اتّخذ قرار رمي المنشفة.

ولم يستسغ إيتو قرار تدخل وزارة الرياضة في بلده لِجلب المدرب مارك بريس، مُشدّدا على أن المهمّة خاصة بِاتحاد الكرة. فيما تُبرّر الحكومة التدخل بِكونها هي من تتكفّل بِشقّ أجور ومنح المدرب البلجيكي.

واللافت أن مارك بريس درّب منتخب الكاميرون في 12 مباراة، يوجد بينها 10 مواجهات رسمية، ولم يسقط في فخّ الخسارة ولو في لقاء واحد.