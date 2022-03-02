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رياضة

مدرب الكاميرون يشرع في التحضير لِمواجهتَي الجزائر وهذه هي أجرته

علي بهلولي
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مدرب الكاميرون يشرع في التحضير لِمواجهتَي الجزائر وهذه هي أجرته
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ريغوبيرت سونغ

شدّ الناخب الوطني الكاميروني الجديد ريغوبيرت سونغ الرّحال جوّا نحو فرنسا، الثلاثاء، تحضيرا للمواجهتَين الموندياليتَين أمام الجزائر المُبرمجتَين في أواخر شهر مارس الحالي.

وسيُخصّص الناخب الوطني سونغ هذه السفرية، لِعقد لقاء مع زملائه في الجهاز الفني، وهم 3 تقنيين فرنسيين (مساعدَين ومدرب اللّياقة البدنية)، وشَرْحِ فلسفة عمله للاعبي منتخب الكاميرون المحترفين بِالبطولة الفرنسية، وأيضا البحث عن لاعبين جدد ينشطون في منافسة “اللّيغ 1″، بِإمكانهم تقديم اللّمسة الفنية اللازمة لِفريق “الأسود الجموحة”. كما ذكرته تقارير صحفية كاميرونية صادرة، الثلاثاء.

وضمّت صفوف منتخب الكاميرون في “كان” 2022، تسعة لاعبين ينشطون في البطولة الفرنسية. من أصل 28 كرويا حضروا وقائع البطولة الإفريقية.

وفي سياق ذي صلة، سيدفع اتحاد الكرة الكاميروني للمدرب ريغوبيرت سونغ، أجرة شهرية تقترب من مبلغ 30 ألف أورو. استنادا إلى المصادر ذاتها، التي أضافت أن الناخب الوطني الكاميروني السابق والتقني البرتغالي أنطونيو كونسيساو، كان يقبض راتبا شهريا قيمته 50 ألف أورو.

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