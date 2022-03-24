مدرب الكاميرون يعترف: أنا مُتخوّف لأن “الخضر” لا يُقصَون في ملعب البليدة

اعترف الناخب الوطني الكاميروني الجديد ريغوبيرت سونغ، الخميس، بِأن التخوّف من إقصاء فريقه أمام منافسه الجزائري وارد.

وستكون مواجهة “الخضر” مساء هذا الجمعة بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، أوّل امتحان للمدرب جديد ريغوبيرت سونغ في العارضة الفنية لِمنتخب الكاميرون.

وقال ريغوبيرت سونغ في مؤتمر صحفي نشّطه بِمدينة دوالا الكاميرونية، الخميس، إن إجراء لقاء العودة بِالجزائر يُقلّص حظوظ تأهّل “الأسود الجموحة”.

وأوضح التقني – البالغ من العمر 45 سنة – أن فرص التأهّل أو الفوز في المقابلات بِملاعب المغرب العربي ضئيلة جدا، واستدلّ بِميدان البليدة. عِلما أن “الخضر” لم ينهزموا بِالمنشأة الكروية “مصطفى شاكر” منذ تدشينها عام 2001.

واختتم الناخب الوطني الكاميروني بِخصوص هذا الأمر، قائلا إنه سيجتهد لِتبديد المخاوف والضغوط، لِأن الاستسلام لها مرادف لِرمي المنشفة مُبكّرا.

وكان التقني سونغ قد فشل لمّا درّب منتخبَي الكاميرون لِفئتَي المحلّيين والأولمبي، ما بين 2016 و2019. حيث خرج لاعبوه من الدور الأوّل لِمنافستَي “الشان” و”كان” الآمال.

وعن قائمة لاعبيه الأساسيين أمام الجزائر هذا الجمعة، قال الناخب الوطني ريغوبيرت سونغ إنه لن يُحدث تغييرات كبيرة، بِسبب ضيق الوقت. في إشارة إلى استلامه الوظيفة منذ نحو شهر من الزّمن فقط.

وأضاف أنه سيعتمد على العناصر التي شاركت أساسيًّا في “كان” 2022 داخل القواعد، بِنسبة كبيرة.

أمّا القائد والمهاجم أبو بكر فانسون، فقال في المؤتمر الصحفي ذاته، إن غياب زميلَيه أنغيسا ونغامالو سيترك فراغا كبيرا يُصعب سدّ ثغرته.

لكن مهاجم نادي النصر السعودي استطرد، وقال إن منتخبه الكاميروني سيرمي بِثقله للتأهّل لِمونديال قطر. زاعما أن تصحيح “الخضر” لِأخطاء “كان” 2022، لن يكون خلال مواجهتَي الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي.

وفي سياق ذي صلة، زار المسؤول صامويل إيتو رئيس اتحاد الكاميرون لِكرة القدم، تربّص لاعبي منتخب بلاده مساء الأربعاء. وقدّم لهم الدّعم المعنوي المطلوب.

وحفّز إيتو تلاميذ المدرب ريغوبيرت سونغ، بِجمالية منافسة كأس العالم، ورغبة كلّ لاعب محترف في خوض هذه التظاهرة الكروية العريقة والغالية. وضرب لهم مثلا بِنجم الكرة الليبيرية جورح ويه (الرئيس الحالي للبلاد)، الذي طارت شهرته في سماء الرياضة الأكثر شعبية في العالم، لكنّه يتحسّر لِكونه لم يُحقّق حلم المشاركة في مسابقة المونديال.

وسبق لِصامويل إيتو (41 سنة) أن خاض منافسة كأس العالم، 4 مرّات في منصب مهاجم، خلال نسخ 1998 و2002 و2010 و2014. ولو أنه لم يستطع تكرار سيناريو نجاحه على مستوى الأندية في مسرح المونديال، بِدليل خروج الكاميرون من الدور الأوّل في الطبعات الأربع المُشار إليها.