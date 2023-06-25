مدرب المغرب يرشح 5 منتخبات للتتويج بـ”كان” كوت ديفوار

رشح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، خمسة منتخبات للتتويج بكأس إفريقيا كوت ديفوار 2023، التي تجرى مطلع العام المقبل.

وقال المدرب الركراكي في تصريحات نقلها موقع “فوتبول تونزيان” التونسي: “منتخبات تونس ومصر وكوت ديفوار والكاميرون والسنغال الأقرب لحسم لقب أمم إفريقيا”.

ولم يضع الركراكي منتخب المغرب في قائمة مرشحيه للتتويج، رغم بلوغه نصف نهائي كأس العالم الأخيرة في قطر.

كما تجاهل الركراكي منتخب الجزائر، رغم تحقيق “الخضر” 15 نقطة في التصفيات من الفوز في 5 مباريات.