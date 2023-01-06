مدرب المغرب يستدعي 26 لاعبا لـ “شان” الجزائر

أعلن الناخب الوطني المغربي عصام الشرعي، الجمعة، عن قائمة تضمّ 26 لاعبا محلّيا تحضيرا لـ “شان” الجزائر 2023.

وتستضيف الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي الحالي والـ 4 من فيفري المقبل. حيث تلعب المغرب في الفوج الثالث رفقة منتخبات غانا والسودان ومدغشقر.

وسيُجري لاعبو المنتخب المحلّي المغربي تربّصا داخل القواعد، استعدادا لِمنافسة “شان” الجزائر 2023.

ومازال منتخب المحلّيين المغربي رهينة نزوات رئيس اتحاد الكرة فوزي لقجع، الذي لم تُصدر هيئته بعد قرار المشاركة من عدمه. عِلما أن للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “عصا” يُعاقب بها المنتخبات المُنسحبة من تظاهرة “الشان”.