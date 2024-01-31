مدرب المغرب يعلّق بعد الإقصاء من “كان” كوت ديفوار

قال مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، إنه بتحمل مسؤولية الإقصاء على يد جنوب أفريقيا، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال الركراكي، خلال تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي حسمها أشبال المدرب بروس بثنائية: “أنا الذي يتحمل مسؤولية هذا الخروج بسبب بعض الاختيارات وتفاصيل صغيرة أخرى، لم نحسن التعامل معها، لم نكن في يومنا”.

وأضاف: “لقد ضيّعنا ركلة جزاء كانت ستعيدنا في المباراة، ما حدث كان قاسيا، ولا أبحث عن التبريرات لكن الواقع يلزمني بتحمل مسؤوليتي”.

وتابع مدرب المغرب: “لن نتوقف عند هذه المحطة، المنافس استحق التأهل لكننا لم نكن بالسوء الذي قد يصوره البعض، سنواصل البناء ولن نتوقف عند محطة الإقصاء، وأتأسف للجمهور المغربي”.

وودّع المنتخب المغربي “الكان”، بعدما خسر أمام جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة، في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا الجارية في كوت ديفوار.