مدرب المغرب يعلّق على الفوز والتأهل إلى المونديال

قال مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، أن فريقه عرف كيف يتعامل مع مباراة الجزائر.

وأضاف شيبا بعد الفوز على المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة، في ربع نهائي كان أقل من 17 سنة: “كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، لكن عرفنا كيف نتعامل معها، بالإضافة إلى أن اللاعبين طبقوا التعليمات كما يجب”.

وتابع: “التحضير للمباراة كان جيدا، والتعامل مع المواجهة كان في المستوى، فقد نجحنا في عملية الانتقال من الدفاع والهجوم كما أن تركيز اللاعبين كان عاليا، والهدف الأول الذي سجلناه ساعدهم كثيرا”.

وختم قائلا: “التأهل للمونديال أمر مهم، أنا سعيد أكثر للاعبين لأنهم سيواجهون منتخبات قوية، شيء جيد أنهم يشاركون في هذا السن في المونديال، لأن ذلك يساعدهم مستقبلا “.