مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي يستنجد بـ “لعروسي”

استنجد مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي سيلفان ريبول، الثلاثاء، بِاللاعب الجزائري المغترب ياسر لعروسي.

ويستعدّ منتخب “الديكة” لِفئة أقلّ من 23 سنة لِخوض مواجهتَين ودّيتَين، أمام ألمانيا وبلجيكا في الـ 23 والـ 26 من سبتمبر الحالي.

وقال اتحاد الكرة الفرنسي في بيان له نشره، الثلاثاء، إن ياسر لعروسي سيُعوّض زميله المدافع أدريان تروفير، الذي استدعاه مدرب منتخب الأكابر ديدييه ديشان في آخر لحظة.

وسبق للمدافع ياسر لعروسي (21 سنة) خوض مباراة دولية واحدة، مع المنتخب الفرنسي لِأقلّ من 21 سنة في مارس الماضي، وسجّل هدفا. فيما يرتدي هذا اللاعب زيّ نادي تروا منذ جويلية الماضي.

وكان مُقرّبون من ابن ولاية الوادي قد نشروا مُؤخرا صورا لِياسر لعروسي، تظهره رفقة العلم الجزائري في غرفة حفظ الملابس.

واستنادا إلى لوائح “الفيفا”، فإن ياسر لعروسي يُمكن تمثيل ألوان أيّ منتخب في المستقبل القريب. كونها تنصّ على وجوب خوض اللاعب مباراة دولية واحدة ورسمية مع صنف الأكابر، حتى يُمنع من تغيير المنتخب.