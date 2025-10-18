-- -- -- / -- -- --
مدرب المنتخب الجزائري للسيدات يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة الكاميرون

عمر سلامي
المنتخب الجزائري للسيدات

أعلن مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي عن قائمة اللاعبات تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام الكاميرون.

واستدعى المدرب فريد بن ستيتي، قائمة تضم 26 لاعبة تحسبا للتربص المقبل، المبرمج خلال الفترة من 20 إلى 28 أكتوبر الجاري.

ويواجه المنتخب الجزائري للسيدات نظيره الكاميروني ذهابا وإيابا، في إطار الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026 .

وتلعب مباراة الذهاب، الخميس المقبل بداية من الساعة السابعة مساءً، بملعب ميلود هدفي بوهران.

أما مباراة الإياب فستجرى يوم 28 أكتوبر الجاري بملعب دوالا، بداية من الساعة الثالثة ونصف.

