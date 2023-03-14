مدرب المنتخب المغربي يعلن موقفه من أشرف حكيمي

عبّر مدرّب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، عن دعمه لمدافع باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، الذي يواجه تهمة اغتصاب في فرنسا.

واستدعى الركراكي أشرف حكيمي ضمن تشكيلته المرتقبة لودّيتي البرازيل والبيرو في مارس الحالي.

وقال الركراكي خلال إعلان قائمة لاعبيه: “إنه هادئ، هذا أهم شيء، نحن معه وهناك فرضية البراءة، وحتى يثبت العكس، بالنسبة لنا وجميع المغاربة، نحن وراء أشرف”.

وأضاف: “نحن معه، وسيفيده أن يعود إلى المغرب ويشعر أننا ندعمه. إنه شخص قوي داخل الملعب وخارجه”.

ووجهت تهمة الاغتصاب في 3 مارس الجاري، إلى أشرف حكيمي، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير، الضاحية الغربية للعاصمة باريس، في حين أكدت محامية لاعب باريس سان جيرمان أن ما حصل “محاولة ابتزاز”.

ويخوض المنتخب المغربي مباراتين وديتين، الأولى أمام البرازيل في 25 مارس بالمغرب، والثانية أمام بيرو في 28 من نفس الشهر في العاصمة الإسبانية، مدريد.