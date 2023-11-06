مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يقيّم التربص الأول

قال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين مانع، أن التربص الأول كان ناجحا، وسمح بتكوين منتخب تنافسي.

واختتم منتخب أقل من 20 سنة تربصه الأول، والذي يدخل في إطار التحضير لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة بتونس في الفترة الممتدة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وقال المدرب مانع الذي أشرف على أول تربص بعد تعيينه مدربا لمنتخب أقل من 20 سنة: ” التربص كان ناجحا، حيث سمح بتكوين منتخب تنافسي للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا، و كان علينا الجمع بين العمل الانتقائي والعمل التحضيري حتى نتمكن من اختيار أفضل العناصر، وذلك بعد إجراء المباريات التطبيقية”.

وسيجري منتخب أقل من 20 سنة، تربصا آخر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، ابتداء من 9 نوفمبر الجاري والذي سيعرف استدعاء 14 لاعبا من البطولة المحلية و ثمانية آخرين من بطولات أجنبية قبل التنقل إلى تونس يوم 11 نوفمبر.

ويستهل المنتخب الجزائري دورة اتحاد شمال إفريقيا، بمواجهة المنتخب التونسي يوم 13 نوفمبر، قبل ملاقاة المغرب يوم الأربعاء 15 نوفمبر، ثم مصر يوم 17 نوفمبر، ويواجه في المباراة الأخيرة منتخب ليبيا يوم 19 نوفمبر.