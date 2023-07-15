مدرب الموزمبيق لعب مرّتَين أمام “الخضر” وسجّل هدفا ضدّ دريد

يقف منتخب الموزمبيق في طريق “الخضر” رفقة أربعة فرق أخرى، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يسبق للمنتخب الوطني الجزائري أن واجه الصومال، في حين لعب مع بوتسوانا مرّتَين في تصفيات “كان” 2022، وواجه أوغندا في جوان الماضي لِآخر مرّة، بينما تبارى مع غينيا كوناكري في 16 مناسبة.

وسنكتفي في هذا التقرير بِالموزمبيق، لِأن هذا المنتخب لعب في مناسبتَين مع “مُحاربي الصّحراء”، يعود تاريخهما إلى منتصفَي الثمانينيات والتسعينيات.

في البداية، سنتطرّق إلى المواجهة الودّية التي احتضنها ملعب “5 جويلية 1962″، وانتهت بِنتيجة (4-1) لِمصلحة “الخضر”.

أُقيمت فعّاليات هذه المباراة في الـ 25 من فيفري 1986، ضمن إطار تحضيرات المنتخبَين لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي احتضنتها مصر بعد 10 أيّام من ذلك. وعلّق عليها في التلفزيون العمومي الجزائري الحبيب بن علي (رحمه الله).

شهدت هذه المباراة قدوم وافد جديد إلى بيت المنتخب الوطني، والأمر يتعلّق بِالمهاجم رشيد حركوك، الذي كان يرتدي آنذاك زيّن نادي ناوتس كاونتي الإنجليزي.

وزجّ المدرب الوطني رابح سعدان في هذه المباراة بِالتشكيل الأساسي التالي:

حراسة المرمى: نصر الدين دريد.

خطّ الدّفاع: محمود قندوز، ومحمد شعيب، وفضيل مغارية، وشعبان مرزقان.

خطّ الوسط: علي فرقاني، وكريم ماروك.

خطّ الهجوم: ناصر بويش (لاعب المولودية)، وجمال مناد، وجمال زيدان، ورشيد حركوك.

وسجّل رباعية الجزائر كلّ من: مناد وزيدان وماروك (من ركلة جزاء جلبها حركوك). وقندوز.

واللافت أن المنتخب الوطني سجّل ثلاثية بعد 11 دقيقة فقط من انطلاق المواجهة، كما أنهى الشوط الأوّل بِرباعية نظيفة.

وأمضى المُنافس هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 89، بِواسطة المهاجم شيكينيو كوندي، الذي يُدرب حاليا منتخب بلاده الموزمبيق.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُتاح أهداف المباراة، المبتورة من توقيع الموزمبيق (إضغط هنا).

أمّا المواجهة الثانية والأخيرة بين المنتخبَين، فَلُعبت بِمدينة ماتولا الموزبيقية في الـ 7 من جانفي 1996.

وقد برمج المدرب الوطني علي فرقاني هذه المباراة، لِكون الموزمبيق مجاورة لِجنوب إفريقيا، التي احتضنت وقائع كأس أمم إفريقيا ستّة أيّام من بعد. فيما أراد الموزمبيقيون امتحان “الخضر” بِسبب وقوعهم في فوج يضمّ تونس.

وضبط المدرب فرقاني ومساعده مراد عبد الوهاب (رحمه الله) التشكيل الأساسي التالي:

حراسة المرمى: عمر حمناد.

خطّ الدّفاع: فيصل حمداني، وطارق العزيزي، وياسين سلاطني.

خطّ الوسط: مُحْيِ الدين مفتاح، وسيد أحمد زروقي، وسي الطاهر شريف الوزاني، وبلال دزيري، وموسى صايب.

خطّ الهجوم: علي مصابيح، خالد لونيسي.

وعرف اللّقاء مشاركة المهاجم الموزمبيقي شيكينيو كوندي أساسيا، المدرب الحالي لِمنتخب بلاده. مع تلقّي شباك الحارس حمناد الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 48 من عمر المباراة.