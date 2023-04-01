مدرب المولودية لِمدوار: برمجتك تُسيئ إلى صورة البطولة الوطنية

لم يُشرف على فريقه الجديد مولودية الجزائر سوى في مباراة رسمية وحيدة فقط، ومع ذلك انتقد المدرب باتريس بوميل سوء برمجة مقابلات البطولة الوطنية.

وتعادلت مولودية الجزائر سلبا خارج القواعد مع جمعية الشلف عصر الجمعة، لِحساب منافسة البطولة الوطنية.

وأعاب المدرب بوميل على رابطة الكرة المحترفة، برمجة هذه المباراة على الساعة الرابعة إلّا الرّبع عصرا في يوم رمضاني شديد الحرّ، ووصف ما أقدمت عليه هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار بـ “أمر غير إنساني”.

وكان يُفترض إقامة المواجهة على الساعة العاشرة ليلا، وفقا للبرمجة الأولى.

ولم يستسغ التقني الفرنسي بوميل لجوء الرابطة إلى تعديل توقيت المباراة، قبل يومَين فقط من تنظيمها. وقال في تصريحات لِإدارة نادي “العميد” نقلتها عبر موقع “اليوتيوب”: “قلّة احترام ونقص في الإحترافية (بِخصوص البرمجة)، سأُحاول التأقلم مع مثل هذه الأمور، ولكن صراحة هذه التصرّفات تُسوّق صورة سيّئة عن البطولة الجزائرية خاصّة أننا في عام 2023. كان من الأجدر إعلامنا 10 أيام من قبل”.

وظلّت برمجة المقابلات الحلقة الأضعف لدى كلّ الرؤساء الذين تعاقبوا على رابطة الكرة، بِصيغتَيها القديمة والجديدة. وبقي الهمّ الأوّل والأخير هو امتصاص رحيق عائدات البثّ التلفزيوني وحقوق الإشهار.

وفي الدوريات الأوروبية، تُضبط أجندة بطولة الموسم الجديد في شهر ماي أو جوان (مباشرة بعد نهاية المنافسة)، بِتحديد تواريخ الجولات من المشهد الأوّل إلى إسدال الستار. ولن يُعدّل موعد الجولة أو المقابلات إلّا بِسبب “ظرف قاهر”.

وفي الدوريات الأوروبية أيضا يُطْرح السؤال التالي: “قُلْ لي كيف تُبرمج، فأصف لك مستوى البطولة التي تُشرف على تسييرها”.