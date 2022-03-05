مدرب الميلان: بن ناصر عاد مُحبطا من الكاميرون

أنهى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مشاركته في كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون مُحبطا، بِسبب الحصيلة والعروض الهزيلَين للمنتخب الوطني.

وغاب متوسط الميدان بن ناصر عن لقاء سيراليون بِسبب عقوبة الإيقاف، قبل أن يُشارك أساسيا في مواجهتَي غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

وقال التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي الإيطالي، السبت: “عاد بن ناصر من الكاميرون بِمعنويات منحطّة. كانت خيبة أمله كبيرة”.

وكان بن ناصر (24 سنة) قد حاز جائزة أحسن لاعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة مصر 2019. وعدم تمكّنه من تكرار السيناريو في الطبعة الموالية، أحد أسباب تأثّره السلبي نفسيا.

وأضاف مدرب فريق “الروسونيري” في مؤتمر صحفي، نقل تفاصيله الإعلام الإيطالي: “يُقدّم بن ناصر عروضا فنية راقية منذ خوضه البطولة الإفريقية، وأتوقّع أن يستمرّ على هذا الإيقاع. إنه لاعب يملك شخصية قوية.. إنه رائع”.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان مباراة قوية، تُلعب أمام المضيف نادي نابولي سهرة هذا الأحد، بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة الإيطالية. عِلما أن الفريقَين يحوزان 57 نقطة في المركز الثاني، خلف الرائد نادي الإنتر الذي يجمع 58 نقطة، قبل 11 جولة من إسدال ستار المنافسة.