مدرب الميلان لا يرغب في مشاركة بن ناصر في “كان” كوت ديفوار

خوفا من تجدد الإصابة التي حرمته من المنافسة لأشهر

أكدت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إن مدرب الروسونيري، لا يرغب في مشاركة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مع منتخب بلاده في بطولة الكان القادمة، وذلك خوفا على سلامة اللاعب، حيث يخشى المدرب الإيطالي من السيناريو الأسوأ، بأن تتجدد الإصابة أو يعود إلى نقطة الصفر مع الطاقم الطبي، جراء المقامرة به في بطولة قوية مثل المنافسة الإفريقية خاصة وأنها ستأتي مع تعافيه من الإصابة وبداية الدفع به بشكل تدريجي، وفي وقت حساس للغاية بالنسبة للفريق.

وجاء في نفس التقرير، أن بيولي سيكون في أمسّ الحاجة لخدمات صاحب الثلاث رئات في نفس توقيت كأس إفريقيا، إذ سيبدأ زعيم إيطاليا على المستوى القاري خطوات تصحيح المسار وتعويض ما فاته في بداية الموسم الحالي، بالعودة إلى مكانه الطبيعي في جدول ترتيب أندية دوري جنة كرة القدم، بجانب الاستعداد بأفضل صورة ممكنة لضربة بداية مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، والأهم عدم اقتناع المدرب بما قدمه بدلاء بن ناصر، بعد عدة محاولات بائسة بتوظيف أكثر من لاعب لاستنساخ طاقة وحيوية إسماعيل على دائرة الوسط، بما فيهم الجزائري الآخر ياسين عدلي والبوسني رادي كرونيتش.

من جهته، يريد إسماعيل بن ناصر المشاركة في العرس الإفريقي، على أمل أن يستعيد أمجاد الأمس غير البعيد، حين ساهم في عودة المنتخب من القاهرة عام 2019، باللقب القاري الثاني في تاريخ الخضر، والأول خارج الوطن، ووقتها وقع الاختيار عليه ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري سيبدأ حملة تعويض خيبة أمل الخروج المبكر من الكان الأخير، بمواجهة منتخب أنغولا منتصف جانفي القادم، ثم بوركينا فاسو يوم 20 من نفس الشهر، على أن يختتم معارك المجموعة الرابعة بديربي عربي خارج التوقعات أمام المنتخب الموريتاني يوم 23.من نفس الشهر.