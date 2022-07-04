مدرب الميلان يكشف عن مستقبل بن ناصر

كشف التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي بطل إيطاليا مساء الإثنين، عن مستقبل لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ونشّط المدرب ستيفانو بيولي مؤتمرا صحفيا، نقلت تفاصيله إدارة النادي الإيطالي.

وقال التقني بيولي ردّا على سؤال حول “مُحارب الصّحراء”: “بن ناصر؟ أتوقع أن يُقدّم كثيرا للميلان في الموسم الجديد. أعرف إسماعيل وقدرته على رفع التحدّيات”.

ويُلمّح المدرب ستيفانو بيولي إلى بقاء بن ناصر في ميلانو، وعدم تغييره الوجهة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتتفاوض إدارة نادي “الروسونيري” مع الدولي الجزائري منذ نحو سنة من الزمن، من أجل تمديد العقد إلى صيف 2026، ورفع راتبه السنوي إلى أكثر من 3 ملايين أورو. عِلما أن مدّة عقد بن ناصر (24 سنة) تنقضي في الـ 30 من جوان 2024، بِأجرة سنوية قيمتها 1.8 مليون أورو.

على صعيد آخر، كشفت إدارة نادي ميلان آسي، الإثنين، عن القميص الجديد لِفريقها الكروي في موسم 2022-2023.

وقالت إدارة نادي الميلان إن القميص الجديد سيرتديه متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر وزملاؤه، في المقابلات التي تُجرى داخل القواعد.

ولم تطرأ على القميص الجديد لِفريق “الروسونيري” تغييرات كثيرة (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه)، بِاستثناء اللّون الأسود الذي صار لافتا للنّظر، مقارنة بِالأحمر في الموسم الماضي (الصورة المُدرجة أعلاه).

وما زالت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، تتعامل مع شركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الألمانية “بوما Puma“.

ولِمَن يتساءل عن سرّ وجود نجمة واحدة فقط تُرصّع صدر قميص الميلان، فإن تفسير ذلك فحواه أن الفريق نال 19 لقب بطولة إيطاليا، وأن كلّ 10 ألقاب تمنح لِصاحبها نجمة. مثلما هو الشّأن تماما مع الغريم التقليدي نادي الإنتر. بينما توجد ثلاث نجمات في قميص فريق جوفانتوس، لِأنه نال 36 لقب في منافسة “الكالتشيو”.