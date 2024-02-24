مدرب الميلان ينتقد مرة أخرى مشاركة بن ناصر في “الكان”

أكد مدرب نادي ميلان، الإيطالي ستيفان بيولي، أنه جد راض لما يقدمه النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر مع الفريق، مشيرا مرة أخرى أن مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار أثرت عليه وهي السبب في ابتعاده عن مستواه الحقيقي.

وقال ستيفانو بيولي خلال الندوة الصحفية التي عقبت مباراة الميلان الأخيرة أمام نادي رين الفرنسي في منافسة “يوروباليغ” يوم الخميس الماضي: “بن ناصر كان في حالة بدنية ممتازة، هو لاعب معنا في ميلان“.

مضيفا “لقد فقد بن ناصر بعض الحماس وأعتقد أن كأس أمم إفريقيا أثرت عليه سلبا بعض الشيء”.

وكان بن ناصر شارك أساسيا أمام رين في مباراة الدوري الأوروبي، و قدم مردودا جيدا، وهو ما أشار له المدرب الإيطالي، الذي قال أن بن ناصر سيستعيد بريقه تدريجيا مع مرور المباريات.