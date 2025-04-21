مدرب النادي القسنطيني يعلّق بعد الهزيمة الثقيلة أمام نهضة بركان

تحدث مدرب النادي الرياضي القسنطيني خير الدين مضوي، عن الهزيمة الثقيلة التي تكبدها فريقه أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وانهزم فريق النادي الرياضي القسنطيني، أمسية الأحد، برباعية نظيفة أمام نهضة بركان، في ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وقال خير الدين مضوي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ” هنيئا لنهضة بركان بالفوز غير المنتظر، الأخطاء الفردية التي ارتكبها اللاعبون كلفتنا غاليا، لأنه عندما تكون في هذا المستوى، وأمام فريق قوي ممنوع أن تقوم بمثل هذه الأخطاء”.

وأضاف مضوي: “تلقينا هزيمة قاسية، والهدف الذي سجله المنافس في اللحظات الأولى ساعده كثيرا، قمنا بأخطاء كثيرة في وسط الميدان، وضيّعنا الكثير من الكرات، وصراحة لم أتعرف على فريقي في هذه المباراة، قدمنا مباريات كبيرة من قبل في المنافسة، لكن الأخطاء الفردية المرتكبة، والجانب الفني للاعبين صنع الفارق”.

وعن حظوظ فريقه في مباراة الإياب في الجزائر، قال مضوي: ” الأمور صعبة في قسنطينة، بعد الهزيمة الثقيلة، النتيجة لا تفقدك الأمل، لكن سنعمل على رد الاعتبار.. من الصعب العودة في النتيجة، ولكن تبقى مباراة كرة قدم لكن سنحاول، وسنركز على الجانب النفسي في التحضير للمباراة”.