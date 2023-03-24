مدرب النيجر: تحسّنا كثيرا ولعبنا أمام عملاق إفريقي

أدلى الناخب الوطني النيجري جون ميشال كافالي بِانطباعات للإعلاميين في ساعة مُبكّرة من صباح الجمعة، عقب نهاية مباراة لاعبيه ونظرائهم من الجزائر.

وأبدى التقني كافالي أسفه على اعتبار أن لاعبيه كان بِإمكانهم إنهاء الشوط الأوّل بِتقدّم في النتيجة بِثنائية نظيفة، وهو ما يُعقّد مأمورية “الخضر” في المرحلة الثانية.

لكن التقني الفرنسي استطرد، وقال إنه راضٍ كلّ الرضا بعد نهاية هذه المباراة. وأوضح أن المنتخب النيجري تحسّن كثيرا، وأشار إلى الخسارة الثقيلة (6-1) ثم (4-0) أمام الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشاد مدرب النيجر بِقوّة “مُحاربي الصّحراء”، وقال إن منتخب الجزائر أحد أقوى فرق القارّة الإفريقية رفقة السنيغال. واستدلّ بِوفرة البدائل التي بِحوزه جمال بلماضي، كما يدلّ عليه الدخول المُثمر للشابَين فارس شعيبي وبدر الدين بوعناني في الشوط الثاني.