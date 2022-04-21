مدرب النيجر: كنّا نأمل فوجا لا يضمّ الجزائر

أدلى مدرب منتخب النيجر جون ميشال كافالي بِانطباعاته، حول فوج منتخبه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، الذي يضمّ “الخضر”.

وتتنافس النيجر في سباق تصفيات “كان” كوت ديفوار ضمن مجموعة سادسة، إلى جانب منتخبات الجزائر وأوغندا وتنزانيا.

وركّز جون ميشال كافالي أثناء تقديم انطباعاته على المنتخب الوطني الجزائري، وقال إنه يحوز معلومات قيّمة عنه. مُضيفا أنه كان يأمل أن تُفرز القرعة فريقا آخر غير “محاربي الصّحراء”.

وأردف كافالي في تصريحات أدلى بها لِموقع “فوتبال 365” الفرنسي، الخميس، أن منتخب الجزائر لم يتغيّر، ويبقى يُصنّف ضمن خانة أقوى فرق القارّة السّمراء.

وسبق للتقني الفرنسي – البالغ من العمر 62 سنة – تدريب “محاربي الصّحراء” ما بين 2006 و2007، كما أشرف على النيجر وواجه الجزائر مرّتَين في أكتوبر الماضي، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022، وفي كلتا المقابلتَين خسر أشباله: (1-6) بِالجزائر و(0-4) بِالنيجر. كما سبق لِجون ميشال كافالي تدريب ناديَي اتحاد العاصمة ومولودية وهران، بعد تجربته مع المنتخب الوطني.

ولم يسبق للتقني جون ميشال كافالي حضور نهائيات كأس أمم إفريقيا، أمّا في مرحلة التصفيات، فقد فشل في تأهيل المنتخب الوطني الجزائري لـ “كان” غانا 2008، وكرّر السيناريو السلبي مع النيجر في نسخة الكاميرون 2022.