مدرب النيجر: منحنا “الخضر” كثيرا من الحلوى والهدايا!

ظهر الناخب الوطني النيجري جون ميشال كافالي بِملامح حزينة سهرة الجمعة، في المؤتمر الصحفي الذي نشّطه بعد نهاية مباراة أشباله ونظرائهم من المضيف الجزائري.

وبدا التقني الفرنسي كافالي مستاءً من الهزيمة الثقيلة (1-6) التي مُني بها منتخب النيجر، أمام المنافس الجزائري بِملعب البليدة، لِحساب تصفيات مونديال 2022.

وقال جون ميشال كافالي إن لاعبي منتخب النيجر ارتكبوا أخطاءً بدائية، سمحت للجزائريين بِحصد فوز ساحق. وأشار إلى تسجيل مدافعَيه هدفَين بِالخطأ لِمصلحة “الخضر”، وعرقلة فغولي داخل منطقة العمليات وحصوله على ركلة جزاء، حوّلها محرز إلى هدف.

وأضاف أن لاعبيه اغترّوا لمّا سجّلوا هدفا في مطلع الشوط الثاني، وتوهّموا أنهم يستطيعون اللّحاق بِالمنافس، ولِم تعديل النتيجة. رغم أنّي حذّرتهم من قوّة أصحاب الأرض أبطال إفريقيا، يقول مدرب النيجر.

وأردف كافالي يقول إن محرز وزملاءه كانوا يستفزّون مدافعي النيجر رياضيا، من خلال اختراق منطقة العمليات ودفع لاعبيه لِارتكاب الأخطاء. مُشيرا إلى أن خبرة أشبال بلماضي وفتّوة عناصره صنعا الفارق.

وراح كافالي يُسلّي نفسه مع ذلك، بِالعروض الفنية الإيجابية التي قدّمها منتخب النيجر في الشوط الأوّل. وقال إنه جاء إلى الجزائر من أجل إظهار مثل هذا النوع من الأداء “الرّاقي”.

وعن مواجهة “الخضر” بِالعاصمة نيامي مساء الثلاثاء المقبل، وهدف منتخب النيجر في بقية التصفيات. قال كافالي إنه سيعمل أوّلا على تصحيح الأخطاء، ثم الاجتهاد لِتقديم أفضل العروض وحصد أفضل النتائج.

ورشّح جون ميشال كافالي المنتخب الوطني الجزائري، لِبلوغ الدور الأخير في تصفيات المونديال عن الفوج الأوّل، ونسب توقّعاته إلى قوّة “محاربي الصحراء”، سواء من ناحية ثراء التعداد أو القدرة على صناعة الانتصارات.