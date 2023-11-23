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رياضة

مدرب الهلال الليبي يطمئن جماهير الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة (فيديو)

عمر سلامي
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مدرب الهلال الليبي يطمئن جماهير الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة (فيديو)
ح.م
المدرب محمد عودة

وجه مدرب الهلال الليبي، محمد عودة، رسالة إلى جماهير الفريق طمأنهم من خلالها على جاهزية تشكيلته لمواجهة اتحاد العاصمة.

وقال المدرب المصري محمد عودة، في تصريحات للصفحة الرسمية للهلال الليبي على “فايسبوك”: “التربص الذي أجريناه في مصر ناجح بكل المقاييس، وأطمئن الجمهور، بأننا لا نهتم بنتائج المباريات الودية”.

وأضاف: “ركزنا كثيرا خلال التربص على الجانب البدني، ولعبنا أربعة مباريات ودية خلال أسبوع، وأداء الفريق تراجع في الأشواط الثانية بسبب التعب”.

وتابع: “لقد ركز خلال التربص على الجانب البدني، وتعويد اللاعبين على اللعب في ظروف صعبة”.

وعن مباراة اتحاد العاصمة، قال مدرب الهلال الليبي: “سنبذل كل مجهوداتنا أمام اتحاد العاصمة، سنواجه فريقا كبيرا توج بكأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي، لكن هذا لا يهمنا وسنعمل على إسعاد جماهيرنا”.

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