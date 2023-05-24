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رياضة

مدرب الوداد المغربي يرفض المغامرة ببن عيادة قبل مواجهة الأهلي المصري

عمر سلامي
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مدرب الوداد المغربي يرفض المغامرة ببن عيادة قبل مواجهة الأهلي المصري
أرشيف
حسين بن عيادة

تماثل مدافع الوداد المغربي، حسين بن عيادة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي غيّبته عن مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويفضل مدرب الوداد المغربي، سفين فاندنبروك، أن يستفيد المدافع حسين بن عيادة من برنامج العلاج كاملا،حتى يكون في كامل لياقته قبل لقاء الأهلي.

وحسب تقارير إعلامية، فإن بن عيادة تماثل للشفاء، وانضم للتدريبات مع زملائه بعد عودة الوداد من بريتوريا.

وغاب بن عيادة عن مباراة الإياب أمام صن داونز لحساب نصف النهائي بسبب إصابة على مستوى الساق، كما سيغيب عن مواجهة الجديدي في الكأس والمغرب التيطواني في الدوري المغربي.

ومن المنتظر عدم مشاركة بن عيادة، على الأقل كأساسي أمام الأهلي المصري، خاصة وأنه عائد من الإصابة، بالإضافة إلى تألق الثنائي أيمن أبو الفتح وأرسين زولا في محور الدفاع حاليا.

ويتنقل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي المصري، يوم 4 جوان المقبل، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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