مدرب الوداد المغربي يعترف بقوة سيمبا التنزاني

اعترف مدرب الوداد البيضاوي، الإسباني كارلوس غاريدو، بقوة نادي سيمبا التنزاني، مؤكدا أن فريقه كان بإمكانه تجنب الهزيمة.

وفاز سيمبا التنزاني على ضيفه الوداد البيضاوي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال غاريدو بعد المباراة: “لست راضيا عن النتيجة لم ندخل مبكرا أجواء اللعب وكان علينا أن نتحمل بعض الضغوطات قبل أن نفرض إيقاعنا في كثير من مراحل المباراة”.

وأضاف مدرب الوداد: “المنافس كان قويا ويستحق الانتصار ولو أننا كما قادرين أن نتفادى الهزيمة ونعود للمغرب بنتيجة أفضل، بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا”.

ووتابع المدرب الإسباني: “الآن علينا التفكير في مباراة الإياب، وبحضور جمهورنا سنسعى لتقديم أقصى ما لدينا من أجل التأهل”.