مدرب الوداد المغربي يعلّق على الفوز المحقق أمام “الكناري”

قال مدرب الوداد المغربي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن الفريق حقق هدفه بالتأهل متصدرا للمجموعة عقب الفوز على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة.

وقال غاريدو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ” فخور بتدريب مجموعة رائعة أظهرت تطورا مذهلا منذ وصولي، وحققنا ما خططنا له من خلال الفوز والتأهل كمتصدرين، وبأفضل كيفية ممكنة”.

وأضاف مدرب الوداد: “أكدنا أمام منافس قوي أننا الأجدر بتصدر هذه المجموعة، واحتجنا لبعض الوقت في المباراة كي نفرض إيقاعنا”

وختم: “نشكر جماهير النادي لدعمها، قدمنا لهم ما استحقوه، وبكل تأكد الأمور المهمة بهذه المسابقة لم تبدأ بعد”.