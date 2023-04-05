مدرب الوداد المغربي يلتقي بن عيادة قبل داربي الرجاء

التقى مدرب الوداد البيضاوي، خوان غاريدو، الدولي الجزائري حسين بن عيادة، في آخر حصة تدريبية قبل الداربي المرتقب بين الوداد والرجاء، سهرة الأربعاء.

وحسب تقارير إعلامية فإن المدرب الإسباني أوضح لبن عيادة صعوبة استعادته لمكانته الأساسية في الوقت الحالي، خاصة قبل الداربي، بعد 3 أشهر من الغياب عن التشكيلة بسبب الإصابة.

هذا إلى جانب تألق دفاع الوداد خلال فترة غياب بن عيادة، حيث لم يستقبل أي هدف في آخر ستة لقاءات.

وحسب ذات التقارير فإن غاريدو أكد لبن عيادة أنه سينال فرصته قريبا ليستعيد مكانته السابقة.