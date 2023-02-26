مدرب الوداد المغربي يوضح بخصوص انسحابه من الندوة الصحفية في الجزائر

تطرق مدرب الوداد المغربي، مهدي النفطي، للأسباب التي جعلته ينسحب من الندوة الصحفية، في الجزائر، بعد لقاء فريقه أمام شبيبة القبائل، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال النفطي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة بيترو أتلتيكو: “قاطعت الندوة الصحفية في الجزائر وغادرتها بتلك الطريقة، لأنه لم تكن الظروف ملائمة لإجراء الندوة خصوصا بعد الهزيمة”.

وأضاف مدرب الوداد المغربي: “لم أفعلها هناك بطريقة مباشرة، ولكن الآن أهنئ الفريق الخصم الذي كان قد قدم مباراة أفضل منا، وليس من عادتي ألا أجيب”.

وختم مدرب الوداد حديثه، قائلا: “أردت أن أوضح ما حدث هناك، وإذا كان ذلك قد تسبب في أذى لأحد فأنا أقدم اعتذاري”.