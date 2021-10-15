-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب “اليوفي”: تعدّد الزّوجات حرام والارتباط بِألف خليلة حلال!

علي بهلولي
  • 261
  • 0
مدرب “اليوفي”: تعدّد الزّوجات حرام والارتباط بِألف خليلة حلال!
ماسّيميليانو ألّيغري (الأرشيف)

يُؤمن التقني الإيطالي ماسّيميليانو ألّيغري مدرب الفريق المحلي جوفانتوس، بِأن الزواج بِأكثر من امرأة حرام، لكن معاشرة ألف خليلة حلال!

هكذا هي نظرة عديد رجال ونساء المجتمعات الغربية، ومَن جاورهم مِن علمانيي وحداثيي بلدان العالم الثالث.

وقالت المجلة الأسبوعية الإيطالية “كي” في آخر عدد لها، إن رباط الزواج بين المدرب ماسّيميليانو ألّيغري وأمبرا أنجوليني انفصل، المُرادف للطلاق بعد عِشْرَةٍ دامت أربع سنوات.

وفسّرت سبب الطلاق بِخيانة ألّيغري لِبعلته، حيث كان العش الزوجي (البيت) في مدينة ميلانو، بينما يقضي المدرب معظم أيّامه في مدينة أخرى وهي تورينو. مع ما يتخلّل ذلك من “مغامرات”!

ووفقا للمصدر ذاته، فإن ماسّيميليانو ألّيغري (54 سنة) تعوّد على استبدال النّساء مثل جواربه في عزّ الصيف! فقد ارتبط بِمواطنة له عام 1994، قبل أن يتركها عام 1998 ويتزوّج بِأخرى، التي مكث معها 8 سنوات، ثم تزوّج بِثالثة ودامت عِشرتهما سنتَين فقط.

ولم تشأ المجلّة الإيطالية ذكر رقم زوجته الأخيرة أمبرا أو “خليفتها”، في طابور نساء ألّيغري. غير أنها اختتمت تقول بِأسلوب ساخر، إن هذا المدرب الرياضي لا يعرف معنى “الوفاء” سوى مع “جوفانتوس”، وأن الزواج في قاموسه مُرادف لِمدّة عقود التدريب الكروي! بِدليل أنه توقّف عن العمل في صيف 2019، ولم يُدرّب أيّ فريق، قبل أن يُهرول مُؤخّرا للارتماء في أحضان “لا فيكيا سينيورا”!

مقالات ذات صلة
برهنا في النيجر.. بلايلي مبدع وعلينا بنقاط جيبوتي وبوركينا فاسو

برهنا في النيجر.. بلايلي مبدع وعلينا بنقاط جيبوتي وبوركينا فاسو

ما حقيقة تقدم المنتخب المغربي على نظيره الجزائري في تصنيف فيفا الجديد؟

ما حقيقة تقدم المنتخب المغربي على نظيره الجزائري في تصنيف فيفا الجديد؟

قصة ديلور مع المنتخب الجزائري.. بدأت بتغريدة وانتهت بطريقة غريبة

قصة ديلور مع المنتخب الجزائري.. بدأت بتغريدة وانتهت بطريقة غريبة

بن ناصر استعاد ألقه وزرقان رفقة عمورة مكسب ثمين

بن ناصر استعاد ألقه وزرقان رفقة عمورة مكسب ثمين

سليماني يغيب وهذه هي الوضعية الصحية لِعطال وبونجاح

سليماني يغيب وهذه هي الوضعية الصحية لِعطال وبونجاح

محرز: نحن لسنا فريقا لكرة القدم فقط بل عائلة

محرز: نحن لسنا فريقا لكرة القدم فقط بل عائلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد