مدرب “اليوفي”: تعدّد الزّوجات حرام والارتباط بِألف خليلة حلال!

يُؤمن التقني الإيطالي ماسّيميليانو ألّيغري مدرب الفريق المحلي جوفانتوس، بِأن الزواج بِأكثر من امرأة حرام، لكن معاشرة ألف خليلة حلال!

هكذا هي نظرة عديد رجال ونساء المجتمعات الغربية، ومَن جاورهم مِن علمانيي وحداثيي بلدان العالم الثالث.

وقالت المجلة الأسبوعية الإيطالية “كي” في آخر عدد لها، إن رباط الزواج بين المدرب ماسّيميليانو ألّيغري وأمبرا أنجوليني انفصل، المُرادف للطلاق بعد عِشْرَةٍ دامت أربع سنوات.

وفسّرت سبب الطلاق بِخيانة ألّيغري لِبعلته، حيث كان العش الزوجي (البيت) في مدينة ميلانو، بينما يقضي المدرب معظم أيّامه في مدينة أخرى وهي تورينو. مع ما يتخلّل ذلك من “مغامرات”!

ووفقا للمصدر ذاته، فإن ماسّيميليانو ألّيغري (54 سنة) تعوّد على استبدال النّساء مثل جواربه في عزّ الصيف! فقد ارتبط بِمواطنة له عام 1994، قبل أن يتركها عام 1998 ويتزوّج بِأخرى، التي مكث معها 8 سنوات، ثم تزوّج بِثالثة ودامت عِشرتهما سنتَين فقط.

ولم تشأ المجلّة الإيطالية ذكر رقم زوجته الأخيرة أمبرا أو “خليفتها”، في طابور نساء ألّيغري. غير أنها اختتمت تقول بِأسلوب ساخر، إن هذا المدرب الرياضي لا يعرف معنى “الوفاء” سوى مع “جوفانتوس”، وأن الزواج في قاموسه مُرادف لِمدّة عقود التدريب الكروي! بِدليل أنه توقّف عن العمل في صيف 2019، ولم يُدرّب أيّ فريق، قبل أن يُهرول مُؤخّرا للارتماء في أحضان “لا فيكيا سينيورا”!