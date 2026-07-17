مدرب باريس إف سي ليام روزينيور يتمسك بإيلان قبال

عبّر المدير الفني الجديد لنادي باريس إف سي الفرنسي، الإنجليزي ليام روزينيور، بشكل صريح عن تمسكه ببقاء النجم الدولي الجزائري إيلان قبال ضمن صفوف الفريق، واضعاً حداً للشائعات التي ربطت صانع الألعاب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي أول ندوة صحفية له منذ توليه قيادة العارضة الفنية للنادي الباريسي الناشط في دوري الدرجة الأولى، أشاد المدرب السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي بقدرات قبال الكبيرة، واصفاً إياه باللاعب الممتاز الذي يملك المقومات المثالية للتألق في مشروعه الرياضي الجديد. وصرح روزينيور قائلاً: “موقفي واضح للغاية؛ أنا أريد الاحتفاظ بقبال في صفوفنا. إنه لاعب من طراز رفيع، وقد أثار إعجابي بشدة الموسم الماضي عندما واجهته رفقة ستراسبورغ، وطريقة لعبه تتماشى تماماً مع أفكارنا التكتيكية”.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً موسماً مميزاً مع النادي العاصمي، بعدما نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 أخرى خلال 31 مواجهة، وهو الأداء الاستثنائي الذي لفت أنظار عدة أندية فرنسية وأجنبية تسعى لضمّه هذا الصيف.

ورغم أن قبال مرتبط بعقد مع باريس إف سي يمتد حتى جوان 2028، ويُصنف كركيزة أساسية لا غنى عنها لبناء تشكيلة طموحة للموسم الجديد، إلا أن القرار النهائي بشأن بقائه أو خوض تجربة جديدة سيظل بيده في نهاية المطاف، في وقت تترقب فيه الجماهير ما ستسفر عنه الأسابيع القليلة القادمة.