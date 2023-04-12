مدرب باريس سان جيرمان متهم بالعنصرية ضد المسلمين والسود
يواجه مدرب باريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف غالتيه، تهما تتعلق بالعنصرية، خلال فترة تدريب نيس.
ونشرت إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، تفاصيل جلسة جمعت جوليان فورنييه، المدير الرياضي السابق لنيس، مع غالتيه في أوت 2021، يشكو خلالها المدرب من كثرة وجود اللاعبين “السود والمسلمين” في صفوف الفريق.
وأشارت الإذاعة إلى أن تفاصيل تلك الجلسة حصلوا عليها من فورنييه نفسه، عبر البريد الإلكتروني.
Julien Fournier aurait transmis un mail à Dave Brailsford, l’un des hommes d’INEOS, rapportant des propos chocs qu’aurait tenus Christophe Galtier durant son mandat à Nice, révèle @Romain_Molina :
Extraits du mail en question :
« Il (Christophe Galtier) m’a répondu que je devais… pic.twitter.com/HrOUK5SzNn
— Actu Foot (@ActuFoot_) April 11, 2023
وأضافت وفقا لما رواه فورنييه، أنه ذات مرة كان يجلس مع ابن غالتيه وهو وكيله أيضا، حيث حذره وطالبه بتحقيق رغبة والده.
وتابعت: “بعد ذلك دخل غالتيه، ثم غادر نجله، ليسأله فورنييه عن صحة ما قيل، فرد المدرب، نعم، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار واقع المدينة، وأنه لا يمكن السماح بوجود الكثير من السود والمسلمين في الفريق”.
وأخبر غالتيه فورنييه، أنه كان عليه أن يدرك أن الفريق لا يتوافق مع المدينة أو مع ما يطلبه الناس، في إشارة إلى القضايا الدينية.