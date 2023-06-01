-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يعلن رسميا رحيل ميسي (فيديو)

عمر سلامي
  • 322
  • 0
مدرب باريس سان جيرمان يعلن رسميا رحيل ميسي (فيديو)
أرشيف
ليونيل ميسي

أعلن مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيي رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي مع نهاية الموسم الحالي.

وأكد غالتيي أن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، والتي ستقام على ملعب “حديقة الأمراء” مساء السبت، ستكون الأخيرة لميسي بقميص فريق النادي الباريسي.

وقال مدرب باريس سان جيرمان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “ليونيل ميسي، الذي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان يوم السبت، تواجد في التدريبات، لكن أمسك برقبته طوال المران الذي قضاه بالقرب من كيليان مبابي وماركو فيراتي”.

وأضاف: “لقد حظيت بشرف إدارة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون هذه آخر مباراة له في حديقة الأمراء، و أتمنى أن ينال أفضل استقبال من قبل الجماهير”.

وتابع: “يجب أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة، لقد كان هذا العام مهما لنا، والانتقادات الموجهة له لا أجدها مبررة على الإطلاق”.

مقالات ذات صلة
بن زيمة في طريقه إلى هذا النادي

بن زيمة في طريقه إلى هذا النادي

محرز وهالاند مرشحان لهذه الجائزة

محرز وهالاند مرشحان لهذه الجائزة

بوعناني يتحدّث عن مستقبله بعد حيازته جائزة أفضل لاعب

بوعناني يتحدّث عن مستقبله بعد حيازته جائزة أفضل لاعب

هذا ما قاله مساعد مدرب اتحاد العاصمة عن التحضيرات للنهائي

هذا ما قاله مساعد مدرب اتحاد العاصمة عن التحضيرات للنهائي

مَن هم الرّباعي الجديد في كتيبة “مُحاربي الصّحراء”؟

مَن هم الرّباعي الجديد في كتيبة “مُحاربي الصّحراء”؟

تألق جزائري في ملتقى مونتروي لألعاب القوى

تألق جزائري في ملتقى مونتروي لألعاب القوى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد