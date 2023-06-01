مدرب باريس سان جيرمان يعلن رسميا رحيل ميسي (فيديو)

أعلن مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيي رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي مع نهاية الموسم الحالي.

وأكد غالتيي أن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، والتي ستقام على ملعب “حديقة الأمراء” مساء السبت، ستكون الأخيرة لميسي بقميص فريق النادي الباريسي.

💬 Christophe Galtier sur le dernier match de Lionel Messi en Ligue 1 : « J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football » pic.twitter.com/1DDd373Lbf — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 1, 2023

وقال مدرب باريس سان جيرمان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “ليونيل ميسي، الذي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان يوم السبت، تواجد في التدريبات، لكن أمسك برقبته طوال المران الذي قضاه بالقرب من كيليان مبابي وماركو فيراتي”.

وأضاف: “لقد حظيت بشرف إدارة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون هذه آخر مباراة له في حديقة الأمراء، و أتمنى أن ينال أفضل استقبال من قبل الجماهير”.

🎙 Galtier : “J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football. C’est un grand privilège. Demain c’est son dernier match au Parc des Princes, j’ose espérer qu’il sera accueilli de la meilleure des façons.” pic.twitter.com/2SJXACrYKM — RMC Sport (@RMCsport) June 1, 2023

وتابع: “يجب أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة، لقد كان هذا العام مهما لنا، والانتقادات الموجهة له لا أجدها مبررة على الإطلاق”.