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رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يعلّق بعد الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند

عمر سلامي
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مدرب باريس سان جيرمان يعلّق بعد الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند
ح.م
لويس إنريكي

قال مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي إن مباراة فريقه أمام مضيفه بوروسيا دورتموند، كانت متوازنة، وأضاف أن تشكيلته ستقدم أفضل ما لديها في لقاء الإياب.
وانهزم نادي باريس سان جيرمان سهرة الأربعاء بهدف دون رد، أمام بوروسيا دورتموند، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف إنريكي في تصريحات بعد المباراة: “صنع الفريقان الكثير من الفرص الحقيقة للتسجيل. لكن المنافس سجل ونحن لم نسجل. إنها نتيجة تعكس التكافؤ على أرض الملعب، كنت أتمنى لو أتيحت لنا فرص كثيرة للتسجيل، لكن علينا أن نكون أكثر دقة، ستكون مباراة الإياب ذات خيارات مفتوحة”.

وتابع: “لقد كانت مباراة صعبة، كنا أقل قوة في الهجوم في الشوط الأول، وتحسننا في الشوط الثاني.. اللاعبون محبطون ولكن في باريس سنكون أقوياء للغاية وليس لدينا ما نخسره”.

وستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

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