مدرب باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة مبابي

كشف مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق كيليان مبابي خلال مباراة مارسيليا.

وغادر مبابي أرضية الميدان قبل نحو ربع ساعة من نهاية الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

وقال لويس إنريكي في تصريحات له بعد المباراة: “إصابة مبابي ليست خطيرة، ولكن اللاعب أحس ببعض الألم وكان من الصعب عليه مواصلة اللعب”.

وأضاف: “لقد تعرض لكدمة، وقرار استبداله كان صائبا”.

🎤🇪🇸#لويس_إنريكي_عن_مبابي: 💬-إنها ليست مشكلة خطيرة للغاية، ولكن كان هناك ألم وكان من الصعب اللعب. كان من الأفضل الخروج من الملعب. لكن لا يوجد شيء خطير، لا بأس. » pic.twitter.com/6kyqOehMBy — باريس بالعربيه (@BalBarys) September 25, 2023

وختم إنريكي: “أعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال فترة قريبة”.

وحقق باريس سان جرمان فوزا عريضا على أولمبيك مرسيليا بأربعة أهداف نظيفة، سجلها كل من أشرف حكيمي وكولو مواني وغونسالو راموس.