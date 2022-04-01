مدرب براست: بلايلي “اختفى” ولا نملك أيّ معلومات عنه

تأخّرت عودة اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى فريقه براست الفرنسي، كما جاء على لسان مدربه ميشال دير زاكاريان.

ونشّط التقني ميشال دير زاكاريان، الجمعة، مؤتمرا صحفيا، نقلت تفاصيله الصحافة الفرنسية، وقال: “نحن في انتظار عودة بلايلي. لم نستطع التواصل معه. لا نملك أيّ معلومات عنه”.

وكان صانع الألعاب بلايلي قد شارك أساسيا في مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام الكاميرون، الجمعة والثلاثاء الماضيَين.

وتنتظر فريق براست مباراة أمام المضيف نادي مونبلييه، بعد ظهيرة الأحد المقبل. بِرسم الجولة الـ 30 من عمر البطولة الفرنسية.