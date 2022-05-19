مدرب براست يتحدّث عن مستقبل بلايلي

تطرّق التقني ميشال دير زاكاريان مدرب فريق براست الفرنسي بعد ظهيرة الخميس، إلى مستقبل لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وتنقضي مدّة عقد متوسط الميدان بلايلي (30 سنة) مع نادي براست الفرنسي، في الـ 30 من جوان المقبل.

وردّ التقني ميشال دير زاكارين في مؤتمر صحفي على سؤال حول مصير لاعبه الدولي الجزائري، فقال إن بلايلي يحوز قدرات فنية مُحترمة.

وأضاف مدرب فريق براست قائلا إن إدارة النادي تتفاوض هذه الأيّام مع الدولي الجزائري، لكن لا يُمكنه حسم أمر بقاء بلايلي أو رحيله في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جائزة لـ “بلايلي”

حاز الدولي الجزائري يوسف بلايلي، الخميس، الجائزة الفخرية أحسن لاعب في فريق براست الفرنسي لِفترة شهرة ماي الحالي.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي براست الفرنسي، حيث أوضحت أن الدولي الجزائري سيستلم جائزته السبت المقبل، قبيل مواجهة البطولة المحلّية.

وخاض متوسط الميدان بلايلي كلّ لقاءات فريقه براست في شهر ماي الحالي، وعددها ثلاث مواجهات بِرسم بطولة فرنسا. وسجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة.

وعن سرّ منح الجائزة في منتصف الشهر، فالسبب يعود إلى كون فريق براست تنتظره مباراة وحيدة فقط، يُجريها السبت المقبل أمام الضيف نادي بوردو، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة المحلّية، ويُنهي موسمه الرياضي.

وترفع هذه المكافأة أسهم الدولي الجزائري البالغ من العمر 30 سنة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. عِلما أن مدّة عقد بلايلي مع نادي براست تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

وخلف يوسف بلايلي مواطنه وزميله متوسط الميدان هارس بلقبلة، الذي نال الجائزة ذاتها، في شهر أفريل الماضي.