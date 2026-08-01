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رياضة

مدرب برشلونة يشيد بالمصري حمزة عبد الكريم

عمر سلامي
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مدرب برشلونة يشيد بالمصري حمزة عبد الكريم
ح.م
حمزة عبد الكريم

أثنى مدرب نادي برشلونة، هانزي فليك، على الشاب المصري  حمزة عبد الكريم، بعد تألقه في المباراة الودية أمام برمنغهام الإنجليزي.

وقال فليك في تصريحات إعلامية: ” أعتقد أن عبد الكريم لديه عقلية ممتازة وشخصية جيدة، فهو يملك إمكانات كبليرة والمهاجم يجب أن يكون موجودا دائما في المكان المناسب”.

وأضاف مدرب برشلونة: “إذا سنحت فرصة في منطقة الجزاء، فيجب أن يكون هناك، وهذا ما يفعله”.

وتابع: ” عبد الكريم يملك إمكانات كبيرة ويمكنكم رؤية ذلك، شأنه شأن العديد من اللاعبين، والأهم بالنسبة لي أنهم يظهرون جودة مستواهم وأنا أقدر ذلك كثيرا”.

وتألق لاعب برشلونة المصري حمزة عبد الكريم في المباراة الودية أمام برمنغهام الإنجليزي، حيث سجل ثنائية النادي الكتالوني، قبل أن ينهزم النادي الإسباني بركلات الترجيح 3 -2 .

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