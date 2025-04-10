مدرب برشلونة يعلّق بعد الفوز على دورتموند برباعية

عبّر مدرب نادي برشلونة، هانز فليك، سعادته بعد الفوز برباعية نظيفة الكبيرة على بوروسيا دورتموند، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب فليك، متواضعا في تصريحات، حيث رغم أن ناديه حسم بشكل كبير تأشيرة التأهل إلى نصف النهائي، إلا أن المدرب أكد على ضرورة التركيز على مباراة الإياب، مشددا على أن التأهل لم يحسم بعد.

وقال مدرب نادي برشلونة خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أعتقد أن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة مهم للغاية. عندما تلعب بهذه الطريقة، غالبًا ما تسجل أهدافًا، وهذا ما حدث بالفعل، كانت مباراة جيدة من جميع النواحي”.

وأضاف فليك: ” لم نتأهل بعد، لا يمكنك التكهن بما سيحدث لأن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ولذلك يجب علينا أن نلعب في دورتموند كما لعبنا اليوم، لديهم فريق قوي، وعلينا أن نتنقل إلى هناك ونفعل ما نعرفه جيدا “.