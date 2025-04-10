-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب برشلونة يعلّق بعد الفوز على دورتموند برباعية

عمر سلامي
  • 186
  • 0
مدرب برشلونة يعلّق بعد الفوز على دورتموند برباعية

عبّر مدرب نادي برشلونة، هانز فليك، سعادته بعد الفوز برباعية نظيفة الكبيرة على بوروسيا دورتموند، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب فليك، متواضعا في تصريحات، حيث رغم أن ناديه حسم بشكل كبير تأشيرة التأهل إلى نصف النهائي، إلا أن المدرب أكد على ضرورة التركيز على مباراة الإياب، مشددا على أن التأهل لم يحسم بعد.

وقال مدرب نادي برشلونة خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أعتقد أن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة مهم للغاية. عندما تلعب بهذه الطريقة، غالبًا ما تسجل أهدافًا، وهذا ما حدث بالفعل، كانت مباراة جيدة من جميع النواحي”.

وأضاف فليك: ” لم نتأهل بعد، لا يمكنك التكهن بما سيحدث لأن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ولذلك يجب علينا أن نلعب في دورتموند كما لعبنا اليوم، لديهم فريق قوي، وعلينا أن نتنقل إلى هناك ونفعل ما نعرفه جيدا “.

مقالات ذات صلة
خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجيدو

خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجيدو

هذا ما قاله مدرب شباب قسنطينة عن مواجهة نهضة بركان المغربي في نصف النهائي

هذا ما قاله مدرب شباب قسنطينة عن مواجهة نهضة بركان المغربي في نصف النهائي

تفاصيل جديدة في قضية وفاة مارادونا

تفاصيل جديدة في قضية وفاة مارادونا

حريصون على مرافقة الأندية الجزائرية

حريصون على مرافقة الأندية الجزائرية

تعيين حكام مباريات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام مباريات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الأولى

لهذه الأسباب على مولودية العاصمة التأهل في جنوب إفريقيا

لهذه الأسباب على مولودية العاصمة التأهل في جنوب إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد