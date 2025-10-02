-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب برشلونة يعلّق بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

عمر سلامي
  • 246
  • 0
مدرب برشلونة يعلّق بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان
ح.م
هانز فليك

قال مدرب نادي برشلونة، الألماني هانز فليك إن باريس سان جيرمان يستحق الفوز، بالنظر إلى الأداء الكبير الذي قدمه خاصة في الشوط الثاني.

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد، وقال: “يجب أن ندرس هذه المباراة، باريس سان جيرمان قدم مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني ويستحق الفوز اليوم”.

وأضاف: ” تمكنا من تسجيل هدف وكان بإمكاننا إضافة هدف آخر ولكن لم يتحقق ذلك، سنحاول تحسين الأداء ونتعلم من أخطائنا.. الخسارة جزء من لعبة كرة القدم ونقبل ذلك، ولكن يجب أن نتحسن”.

وتابع فليك: “اللاعبون يشعرون بخيبة أمل كبيرة وهذا طبيعي، أردنا أن نظهر أفضل أداء لنا وبالتأكيد الجميع خائب الأمل سواء الطاقم والجماهير أيضًا، هذه هي كرة القدم علينا أن نتقبل الهزيمة لكن علينا أن نصبح أقوى”.

وفاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه برشلونة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مقالات ذات صلة
لاعبون سيضيعون احتفالات التأهل للمونديال بسبب الإصابة

لاعبون سيضيعون احتفالات التأهل للمونديال بسبب الإصابة

“هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى كأس العالم 2026”

“هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى كأس العالم 2026”

لوكا زيدان يتوهّج بعد أن شمّ رائحة كأس العالم

لوكا زيدان يتوهّج بعد أن شمّ رائحة كأس العالم

رئيس الريال يُدعّم الكيان الصّهيوني

رئيس الريال يُدعّم الكيان الصّهيوني

هل سيلحق عوار بتربص الخضر لمواجهة الصومال وأوغندا

هل سيلحق عوار بتربص الخضر لمواجهة الصومال وأوغندا

“الفيفا” تُعاقب منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

“الفيفا” تُعاقب منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد