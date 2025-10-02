مدرب برشلونة يعلّق بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

قال مدرب نادي برشلونة، الألماني هانز فليك إن باريس سان جيرمان يستحق الفوز، بالنظر إلى الأداء الكبير الذي قدمه خاصة في الشوط الثاني.

وتحدث فليك في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد، وقال: “يجب أن ندرس هذه المباراة، باريس سان جيرمان قدم مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني ويستحق الفوز اليوم”.

وأضاف: ” تمكنا من تسجيل هدف وكان بإمكاننا إضافة هدف آخر ولكن لم يتحقق ذلك، سنحاول تحسين الأداء ونتعلم من أخطائنا.. الخسارة جزء من لعبة كرة القدم ونقبل ذلك، ولكن يجب أن نتحسن”.

وتابع فليك: “اللاعبون يشعرون بخيبة أمل كبيرة وهذا طبيعي، أردنا أن نظهر أفضل أداء لنا وبالتأكيد الجميع خائب الأمل سواء الطاقم والجماهير أيضًا، هذه هي كرة القدم علينا أن نتقبل الهزيمة لكن علينا أن نصبح أقوى”.

وفاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه برشلونة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.