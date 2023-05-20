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رياضة

مدرب برشلونة يعلّق على السقوط المدوي للريال أمام السيتي

عمر سلامي
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مدرب برشلونة يعلّق على السقوط المدوي للريال أمام السيتي
أرشيف
تشافي هيرنانديز

قال مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، إن فريق مانشستر سيتي هو الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية.

وعلّق تشافي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة سوسيداد، على خسارة الريال: “السيتي كان متفوقا ورائعا خاصة بالشوط الأول واستغلوا ذلك، إنهم الفائزون وبالنسبة لي هم أفضل فريق في العالم”.

وأضاف: “بالنسبة لجماهير برشلونة، كان من السرور إقصاء ريال مدريد”.

وتابع: “القيمة ليست في أن ريال مدريد خسر، وإنما في رؤية الجماهير فرحة في برشلونة، عندما ترى الناس بهذا الحماس فهذا لا يقدر بثمن، وكان مهما أن يتغلب السيتي على الريال”.

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