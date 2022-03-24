مدرب برشلونة يُريد جلب محرز

يوجد اسم النّجم الجزائري رياض محرز في قائمة مصغّرة للتقني تشافي مدرب فريق برشلونة الإسباني، على أمل انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط الجناح محرز (31 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويُريد المدرب تشافي تعزيز صفوف “البارصا” في الموسم المقبل، من أجل العودة إلى مطاردة التتويجات على غرار لقب البطولة الإسبانية، وقد أدرج اسم محرز ضمن مفكّرته الخاصّة بِالمهاجمين الذين يرغب في الاستفادة من خدماتهم في الصيف المقبل. كما جاء في تقرير نشره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الخميس.

وفي سياق ذي صلة، كانت تقارير صحفية إسبانية قد ذكرت في الأيّام القليلة الماضية بِأن رياض محرز محلّ تصارع 5 أندية، بينها فريق برشلونة.

ويُقدّم رياض محرز في الفترة الأخيرة واحدة من أفضل مستوياته الفنية، منذ احترافه كرة القدم بِإنجلترا في مطلع 2014.

وسجّل محرز 22 هدفا ووزّع 6 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.