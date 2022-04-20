مدرب بريست الفرنسي يوجّه رسالة صادمة لبلايلي

استمرارا للانتقادات التي طالت نجم "الخضر"

صدم المدير الفني لنادي ستاد بريست الفرنسي، ميشال دارزاكريان، النجم الجزائري، يوسف بلايلي، عندما ترك الانطباع بأن لاعب “الخضر” لم ينجح في تعويض نجم الفريق السابق، رومان فافر، الذي انتقل إلى أولمبيك ليون، وكان فافر صاحب الأصول الجزائرية من جهة والدته، انضم إلى ليون خلال سوق التحويلات الشتوية الماضية بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف مقابل 17 مليون يورو، ما دفع إدارة ستاد بريست إلى ضم بلايلي بعقد لمدة 6 أشهر قابل للتجديد لثلاث سنوات، على أمل تعويض الدولي الفرنسي.

وقال مدرب ستاد بريست خلال الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة أولمبيك ليون (لعبت سهرة الأربعاء)، بخصوص رحيل فافر: “كان رومان فافر لاعباً مهماً بالنسبة لنا. إنه يتمتع بالسرعة”، وتابع: “لديه القدرة على كسر الخطوط بتغييراته في السرعة والتعامل الجيّد مع الكرة”، قبل أن يوجه رسالة صادمة ليوسف بلايلي عندما أكد بأن الأخير لم ينجح في القيام بهذه الأدوار، حسب المتابعين، رغم أنه تم استقدماه لهذا الهدف بالتحديد، وقال دارزاكاريان: “ليس لدينا لاعبين آخرين بمثل قدراته (فافر). من هذه الناحية أصبحنا ضعفاء”.

إلى ذلك، تعرض بلايلي لانتقادات لاذعة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية وجماهير نادي ستاد بريست، بعد أن عجز لحد الآن في تقديم المستويات المرجوة منه، ولم يترك أي بصمة واضحة خلال المباريات التي شارك فيها بالدوري الفرنسي، بدليل اختياره أسوأ لاعب خلال عدد كبير من المباريات من قبل عديد الصحف والمواقع المختصة في الإحصائيات، وأكدت مصادر فرنسية أن إدارة ستاد بريست قرّرت عدم تفعيل بند تجديد عقد يوسف بلايلي الصيف المقبل، لأنها غير مقتنعة بقدرته على التألق وترك بصمته في الدوري الفرنسي، وهو الذي وجد صعوبة كبيرة في إثبات نفسه مع نادي أونجيه خلال تجربته الاحترافية الأولى والوحيدة في أوروبا موسم 2017/2018.

يجدر الذكر، أن بلايلي شارك منذ انضمامه إلى نادي “القراصنة” 8 مباريات فقط (دون احتساب لقاء ليون)، وبمعدل دقائق لعب وصل حدود 450 دقيقة من أصل 720 دقيقة ممكنة، اكتفى خلالها بتقديم تمريرة حاسمة ودون تسجيل أي هدف، مع تضييعه لضربة جزاء.