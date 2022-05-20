مدرب بريست الفرنسي يُصر على بقاء بلايلي الموسم المقبل

الدولي الجزائري تحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي

أكد المدير الفني لنادي ستاد بريست الفرنسي، ميشال دارزكاريان، أنه يريد بقاء الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، مع الفريق الموسم المقبل، واصفا إيّاه بـ”اللاعب المهاري”، ولو أنه ترك عبر تصريحاته الانطباع بأن الأمور لم تحسم بعد والمفاوضات بين نجم “الخضر” وإدارة النادي الفرنسي لا زالت جارية.

وكان يوسف بلايلي (30 عاما) انضم إلى نادي بريست في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي قطر، وأمضى عقدا يمتد لـ6 أشهر، مع وجود بند يتيح لنادي بريست التمديد لعامين إضافيين، ولم تكن بدايات اللاعب الجزائري مثالية مع ستاد بريست وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية وبعض المحللين، قبل أن يعود إلى التوّهج خلال الجولات الأخيرة من الدوري الفرنسي، ويتصدر مشهد الميركاتو الصيفي.

وقال، أول أمس، ميشال دارزكاريان، في تصريحات إعلامية، ردا على سؤال بخصوص مستقبل بلايلي وموقفه من بقائه أو رحيله: “عندما نمتلك لاعبين موهوبين، بالطبع نرغب في بقائهم معنا”، وتابع: “سنرى ماذا سيحدث؟. المفاوضات لا زالت جارية..”، في إشارة إلى أن المدير الفني لنادي ستاد بريست غير واثق في الفترة الحالية من بقاء النجم الجزائري، قبل أن يشيد به، قائلا: “إنّه لاعب جيّد وهو يمتلك مهارات فنية رائعة”، وتأتي تصريحات مدرب نادي ستاد بريست في وقت كان أعلن فيه وكيل الدولي الجزائري (والده)، حصول نجله على العديد من العروض من أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي، نيس وليل وتولوز (العائد إلى الليغ 1 مع نهاية الموسم الجاري)، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذه العروض وجدواها الرياضية، رغم اعترافه بأن يوسف بلايلي يشعر بالراحة والسعادة مع نادي بريست.

إلى ذلك، تحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في نادي ستاد بريست الفرنسي لشهر ماي الجاري، وفق تصويت الجماهير، بعد المستويات الكبيرة، التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محل إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية والمحللين، ونشر نادي ستاد بريست الفرنسي، أول أمس، تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، أعلن فيها حصول نجم “الخضر” على جائزة أفضل لاعب في النادي لهذا الشهر، وأرفقها بفيديو قصير يتضمن أفضل اللقطات لبلايلي، منها هدفه العالمي في لقاء الجولة الماضية من الدوري الفرنسي أمام موناكو.

وشارك يوسف بلايلي (30 عاما) خلال هذا الشهر في ثلاث مباريات بالدوري الفرنسي لكرة القدم، سجل خلالها هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وتبقت له مباراة واحدة مع ستاد بريست في الجولة الأخيرة من “الليغ 1″، ستلعب مساء اليوم أمام نادي بوردو، والتي سيستلم خلالها جائزة أفضل لاعب.