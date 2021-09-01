مدرب بشكتاش التركي يروي قصة استقدام رشيد غزال

قال إن الجزائري قدم مستويات مذهلة الموسم الماضي

اعترف مدرب نادي بشكتاش التركي، سرجين يالسين، بأن ضم فريقه للدولي الجزائري، رشيد غزال، صيف عام خريف 2020، كان مجرد صدفة أكثر منه تخطيطا أو شيئا آخر، لكن ذلك لم يمنع غزال من التألق بشكل مبهر في تركيا وأسهم في تتويج بشكتاش بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، مسجلا أرقاما قياسية غير مسبوقة في مشواره الكروي.

وكان غزال انضم شهر أكتوبر 2020 إلى بشكتاش بنظام الإعارة لموسم واحد قادما من ليستر سيتي، قبل أن يجد الفريق التركي صعوبات كبيرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ضمه بشكل نهائي، بسبب المفاوضات العسيرة مع إدارة ليستر، ولم يتمكن من حسم الصفقة إلا قبل 48 ساعة من بداية الدوري التركي.

إلى ذلك، تحدث مدرب بشكتاش، سيرجين يالسين، خلال حصة تلفزيونية بقناة “تي آر تي سبور” التركية عن قصة استقدام الدولي الجزائري، رشيد غزال، الموسم الماضي والتي لن ينساها الأتراك لسنوات بعد كل ما فعله اللاعب الجزائري هناك، وقال مدرب بشكتاش: “استقدام رشيد غزال كان مجرد صدفة..”، مضيفا: “لدي صديق يعمل وكيلا للاعبين، وقبل يومين من غلق سوق التحويلات التقيت به، وقال لي هناك لاعب أريد أن تراه”، وتابع: “بدأت مشاهدة الفيديو وبعد لحظات فقط، قلت له أين وجدت هذا اللاعب”، قبل أن يبرز إعجابه بإمكانات رشيد غزال الفنية بسرعة كبيرة، وصرح: “لقد رأيت طريقة لمسه للكرة وتحركه بها..ومباشرة بعد ذلك قلت أريد هذا اللاعب فورا”، وهو ما تم فعلا بعد أن نجح النادي التركي في الحصول عليه في زمن قياسي.

وواصل مدرب بشكتاش الحديث عن النجم الجزائري، وقال: “نجحنا بعد ذلك في استقدامه الذي لم يكن سهلا، الجميع يعرف قصة الطائرة والدراجة والوثائق التي ارتبطت بعملية تأهيله في الساعات الأخيرة من الميركاتو”، مضيفا: “الصدفة لعبت دورا كبيرا في ملف غزال..رشيد قام بأشياء مذهلة الموسم الماضي مع بشكتاش”.

يجدر الذكر أن مساهمة غزال في تتويج بشكتاش بلقبي الدوري والكأس في تركيا، كانت بشكل مميز بدليل أنه لعب 35 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 19 هدفا آخر.