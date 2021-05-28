مدرب بشكتاش يثني على غزال والإدارة تصر على بقائه

المفاوضات مع ليستر سيتي لن تكون سهلة

لا زالت وسائل الإعلام التركية تكيل المديح للدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي بعد أن قاده إلى التتويج بثنائية لقب الدوري والكأس بعد غياب طويل عن منصات الألقاب، وبعد أن شكك الكثير من متابعي الكرة التركية وفي قدرات نجاحه عند انضمامه لبشكتاش قبل دقائق فقط من غلق سوق التحويلات الصيفية.

وعاد مدرب النادي التركي، سيرجين يالسين، للحديث في تصريحات لصحيفة “حريات” التركية، عن اللاعب الجزائري وأكد بأنه احتاج فقط لدقيقة واحدة للفصل في قراره النهائي بخصوص ضمه من عدمه، وقال بهذا الشأن: “لقد أروني فيديو لغزال على هاتف نقال، وبعد أن شاهدته لدقيقة واحدة قلت..أريد هذا اللاعب حالا”، قرار يالسين بضم النجم الجزائري كان حاسما في تحديد مستقبل بشكتاش هذا الموسم، لأن رشيد غزال كان المهندس الأول لتتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس، بدليل أنه نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 17 هدفا آخر في 31 مباراة لعبها بالدوري التركي وتسجيله لهدف الفوز والتتويج في لقاء الجولة الأخيرة من “السوبر ليغ”.

من جهة أخرى، جدّدت وسائل الإعلام التركية الحديث أيضا عن مستقبل غزال وإمكانية بقائه مع الفريق، وهو الذي عاد إلى فريقه ليستر سيتي الإنجليزي بانتهاء عقد إعارته لبشكتاش، ونقلت تصريحات نائب رئيس النادي، إيمري كاسوداج، الذي أشاد برغبة النجم الجزائري في مواصلة مغامرته مع النادي، وقال نائب رئيس بشكتاش في تصريحات لقناة “تي أر تي سبور” التركية ردا على سؤال متعلق بمستقبل غزال: “أنا والرئيس تحدثنا مع غزال..هو يريد البقاء مع النادي واللعب أمام الجماهير الموسم المقبل والمشاركة في دوري أبطال أوروبا”، وتابع: “نحن نشيد برغبته في البقاء وسنوظف كل إمكاناتنا لشراء عقده”، ولم يتضح لحد الساعة مستقبل رشيد غزال في ظل إصرار إدارة ليستر سيتي الانجليزي، في الحصول على أفضل عرض مالي ممكن لبيع العام المتبقي من عقده، خاصة في ظل العروض العديدة التي وصلتها بعد تألقه اللافت هذا الموسم، ولا يريد النادي الإنجليزي التنازل عليه بأقل من 16 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تجاوز حاليا قدرات نادي بشكتاش.