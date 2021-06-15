مدرب بشكتاش يفرض شرطه للبقاء مع النادي الموسم المقبل

يريد شراء عقد غزال مهما كان الثمن

صدم مدرب نادي بشكتاش التركي، سيجرين يالسين، إدارة وجماهير النادي عندما قرر ربط مصيره ببقاء النجم الجزائري، رشيد غزال، في صفوف الفريق الموسم المقبل، محاولا الضغط على مسؤولي النادي لحسم صفقة شراء عقد لاعب “الخضر” من نادي ليستر سيتي الانجليزي.

ولم ينجح بشكتاش لحد الآن في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ليستر سيتي الانجليزي لشراء عقد رشيد غزال، بسبب عدة عقبات حالت دون التوصل إلى اتفاق يريح جماهير النادي التركي، وعلى رأسها مطالب النجم الجزائري بخصوص الراتب السنوي، ومطالب إدارة ليستر المتعلقة بمبلغ بيع عقد نجم موناكو الفرنسي السابق، حيث نشر موقع “فوتو ماك” التركي تقريرا بخصوص هذا الملف، أكد فيه بأن مدرب بشكتاش، سيرجين يالسين، وضع شرطا أساسيا لإعلان بقائه على رأس العارضة الفنية، وهو بقاء الجزائري رشيد غزال، الأمر الذي يبدو في الوقت الحالي قريبا من المستحيل أكثر من أي شيء آخر، وتابع نفس المصدر قائلا إن مدرب بشكتاش سيجتمع مع رئيس النادي من أجل حسم مسألة بقائه من عدمه، ورغم أن يالسين كان أمضى عقدا يمتد إلى غاية صيف 2021، إلا أنه مستعد للرحيل إن لم يتم الاستجابة إلى مطلبه الرئيس وهو بقاء غزال، حسب ما أكده موقع “فوتو ماك”.

وكان غزال أسهم بشكل مباشر في تتويج النادي الأسود والأبيض بلقبي الدوري والكأس التركيين الموسم الماضي، بدليل أنه سجل 8 أهداف وصنع 18 هدفا آخر خلال 35 مباراة لعبها مع نادي العاصمة اسطنبول، ويتواجد نجم “محاربي الصحراء” محل أطماع عدة أندية أوروبية وعربية، ولا تريد إدارة ليستر سيتي الانجليزي التفريط في خدمات لاعبها الجزائري بسهولة كبيرة، بعد أن استعاد بريقه بشكل لافت في الدوري التركي، في وقت كان عانى فيه مع النادي الإنجليزي، الذي لا يريد مبلغا يقل عن 10 مليون يورو لبيع العام المتبقي في عقد رشيد غزال.