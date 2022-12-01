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رياضة

مدرب بلجيكا يرمي المنشفة

الشروق الرياضي
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مدرب بلجيكا يرمي المنشفة
ح.م
روبيرتو مارتينيز

أعلن الناخب الوطني البلجيكي روبيرتو مارتينيز مساء الخميس، عن استقالته من تدريب فريق “الشياطين الحمر”.

جاء ذلك على خلفية إقصاء منتخب بلجيكا مُبكّرا ومن دور المجموعات لِكأس العالم 2022 بِقطر، بعد تعادله سلبا أمام كرواتيا، وتموقعه ثالثا في لائحة الترتيب.

وقال روبيرتو مارتينيز إن مواجهة فريق كرواتيا هي آخر لقاء له على رأس العارضة الفنية لِمنتخب بلجيكا.

وأشرف التقني الإسباني روبيرتو مارتينيز (49 سنة) على تدريب منتخب بلجيكا منذ صيف 2016.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب مواجهة كرواتيا، إنه استلم عدّة عروض من أندية (لم يذكر أسماءها)، لكنه فضّل البقاء مع منتخب بلجيكا حتى نهاية المونديال القطري.

وفشل التقني روبيرتو مارتينيز في قيادة منتخب بلجيكا إلى حصد لقب عالمي أو أوروبي، رغم أنه حاز بين يدَيه جيلا ذهبيا، وعدّة لاعبين بِرتبة “نجم”، أمثال: كيفين دي بروين، وإيدين هازارد، وروميلو لوكاكو، ودريس ميرتينز، وتيبو كورتوا.

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