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رياضة

مدرب بلوزداد: أرضية الميدان أصعب من المنافس البوتسواني

علي بهلولي
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مدرب بلوزداد: أرضية الميدان أصعب من المنافس البوتسواني
المدرب ماركوس باكيتا (من اليمين)

يُواجه لاعبو فريق شباب بلوزداد مُشكل أرضية الميدان، في مقابلتهم مع نظرائهم من نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني.

وتُجرى هذه المباراة مساء السبت المقبل، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب “أوبد إيتاني تشيلوم” بِمدينة فرانسيس تاون البوتسوانية (الصورة المُدرجة أدناه)، أطوار هذه المباراة. عِلما أن الميدان معشوشب طبيعيا، ويتّسع لِنحو 27 ألف متفرّج، ودُشّن عام 2015.

واشتكى التقني ماركوس باكيتا مدرب فريق شباب بلوزداد، من عدم لجوء إدارة الملعب الوارد ذكره إلى تقليم العشب. في إشارة إلى نُموّه بِصورة مُكثّفة، وصعوبة تمرير الكرات، وتنفيذ اللقطات الهجومية بِالسرعة المطلوبة. أو تطبيق فلسفة لعب الكرة الجزائرية، التي ترتكز على اللّعب الأرضي، والاستعراض الفني.

غير أن الإطار الفني البرازيلي استطرد، وقال إنه سيلجأ إلى رسم التكتيك المُناسب بِمثل هذا النوع من البساط الطبيعي.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني الجزائري لمّا واجه المضيف البوتسواني في نوفمبر 2019، بِرسم تصفيات “كان” الكاميرون 2022، لعب المباراة في ميدان العاصمة غابورون، وليس في المنشأة الكروية لِمدينة فرانسيس تاون.

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